Cierra Herminia Gómez jornadas de inclusión con la conferencia: “Autismo: detección temprana e inclusión”.

Se continúa construyendo espacios de trabajo donde todas las personas sean escuchadas.

La diputada de morena, Herminia Gómez Carrasco cerro la jornada de inclusión en el Congreso del Estado con la conferencia: “Autismo: detección temprana e inclusión”, un espacio de reflexión y aprendizaje con especialistas comprometidas con la atención integral de la niñez.

El evento contó con la participación de la dra. Ana María Hernández, médica cirujana, psicóloga clínica y neuropsicóloga pediátrica, especialista en autismo e intervención temprana, así como con la lic. Brenda Stela Ávila Atilano, terapeuta de lenguaje especializada en la detección, diagnóstico e intervención en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

A lo largo de estas jornadas, se abrieron espacios de diálogo con jóvenes con Síndrome de Down y con neurodivergencia, quienes compartieron sus opiniones, inquietudes y experiencias de vida. Escuchar sus voces ha sido fundamental para fortalecer una agenda basada en el respeto, la inclusión y los derechos.

Además, se contó con una exposición fotográfica donde se visibilizaron, a través de imágenes, las experiencias, emociones y miradas de niñas, niños y jóvenes con autismo, aportando una perspectiva sensible y humana al cierre de estas jornadas.

Durante el cierre, Herminia Gómez, hizo hincapié en la importancia de conocer más a profundidad los temas de inclusión ya que solo con conocimiento se podrán romper las barreras para integrar a todas las personas dentro de la sociedad.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y atención a Grupos vulnerables presentó diversas iniciativas para garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y autismo, asi como visibilizar la importancia de los cuidadores.

Las Jornadas por la Inclusión 2026 fueron un éxito, con un alcance de mas de 450 asistentes en todos los eventos, por lo que este cierre reafirma el compromiso de la diputada Herminia Gómez de seguir construyendo espacios donde todas las personas sean escuchadas, pero sobre todo de continuar trabajando por y para los grupos de atención prioritaria durante todo el año.