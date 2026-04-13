Estampida de horror en Haití deja 25 muertos; habría sido un reto viral de TikTok.

Reporte índigo

por Carlos Ramírez

La Policía Nacional de Haití informó que ya se inició una investigación para esclarecer las causas del suceso; pero se rumora que la policía habría lanzado gas lacrimógeno.

Una estampida registrada en video y ocurrida en una fortaleza ubicada en la cima de una montaña, al norte de Haití, dejó al menos 25 personas muertas y decenas más lesionadas, de acuerdo con la actualización más reciente de las autoridades, que ajustaron a la baja un balance inicial más elevado.

De acuerdo con las autoridades, la estampida ocurrió este sábado en Milot, cerca de Cap-Haïtien, durante una jornada en la que numerosos visitantes acudieron a celebrar festividades tradicionales en la zona como parte de un reto viral de TikTok.

En un comunicado oficial, autoridades municipales señalaron que la emergencia provocó múltiples casos de asfixia, aplastamiento y pérdida del conocimiento entre los asistentes.

Además de los heridos trasladados a hospitales, se reportó que varias personas permanecen en calidad de desaparecidas.

“Según información preliminar… una situación de grave hacinamiento, vinculada en particular a deficiencias en las medidas de gestión de multitudes, desencadenó una estampida”, indicaron las autoridades locales en el comunicado.

¿Qué causó la estampida en Haití?

Por su parte, la Policía Nacional de Haití informó que ya se inició una investigación para esclarecer las causas del suceso; pero se rumora que la policía habría lanzado gas lacrimógeno.

Como parte de las primeras diligencias, se confirmó la cifra de 25 fallecidos y se dio inicio a la realización de autopsias.

La corporación también detalló que al menos 30 personas continúan hospitalizadas y exhortó a la población a colaborar con las autoridades, además de evitar la difusión de versiones no verificadas.

Videos de la estampida en Haití

Los videos de la estampida en Haití muestran a las víctimas en el suelo, mientras que el gobierno haitiano expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, quienes acudieron a la Ciudadela Laferrière, uno de los sitios emblemáticos del país.

Hasta el domingo, algunos cuerpos permanecían en el lugar del incidente, mientras familiares acudían a identificarlos en medio de escenas de dolor.

Entre ellos se encontraba Donaldson Jean, quien relató que su hermana había asistido al sitio como parte de una excursión escolar, tras haber obtenido calificaciones destacadas.