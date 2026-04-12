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Informa DIF Municipal calendario del PAAM del 20 de abril al 20 de mayo.

La redacción20 abril20 mayodestacadopaam

El Gobierno Municipal, por medio del DIF, informa a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) edición 2026, las fechas en las que podrán acudir a su centro comunitario, del 20 de abril al 20 de mayo, por su apoyo:

20 de abril:

  • Riberas, 9:00 horas
  • El Porvenir, 10:00 horas
  • Sahuaros, 13:30 horas

21 de abril:

  • Chihuahua 2000, 9:00 horas

22 de abril:

  • Quintas Carolinas, 10:30 horas

23 de abril:

  • CEDEFAM 2 de Junio, 9:00 horas
  • Villa Nueva, 12:00 horas

24 de abril:

  • Villa Vieja, 9:00 horas
  • La Villa, 10:45 horas
  • Industrial, 12:00 horas

27 de abril:

  • Insurgentes, 9:00 horas
  • Lomas Karike, 9:00 horas
  • Unidad, 11:45 horas
  • Diego Lucero, 13:00 horas

28 de abril:

  • Martín López, 13:00 horas

30 de abril:

  • Panorámico, 9:00 horas
  • Colinas del Sol, 9:00 horas
  • Granjas, 9:45 horas

4 de mayo:

  • Aires del Sur, 10:30 horas

6 de mayo:

  • CEDEFAM Dale, 11:15 horas
  • Valle de La Madrid, 11:00 horas
  • Díaz Ordaz, 12:00 horas
  • Rosario, 13:00 horas

8 de mayo:

  • CEDEFAM Vallarta, 10:30 horas
  • Unidad Karike, 12:15 horas

11 de mayo:

  • Ranchería Juárez, 12:00 horas

13 de mayo:

  • Lealtad II, 9:45 horas
  • Lealtad I, 10:45 horas
  • Desarrollo Urbano, 11:45 horas

14 de mayo:

  • Cerro de la Cruz, 9:00 horas

15 de mayo:

  • CEDEFAM Mármol III, 9:00 horas
  • Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

18 de mayo:

  • Santa Rosa, 9:00 horas

19 de mayo:

  • Arturo Gámiz, 9:00 horas
  • Popular, 13:30 horas
  • CEDEFAM Palestina, 13:30 horas

20 de mayo:

  • CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas

Se exhorta a las y los adultos mayores a acudir con su carnet, al centro comunitario que registraron como punto de recolección. Asimismo, se les pide acudir a la hora correspondiente.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, en el mismo horario de atención.

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