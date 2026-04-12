Informa DIF Municipal calendario del PAAM del 20 de abril al 20 de mayo.

El Gobierno Municipal, por medio del DIF, informa a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) edición 2026, las fechas en las que podrán acudir a su centro comunitario, del 20 de abril al 20 de mayo, por su apoyo:

20 de abril:

Riberas, 9:00 horas

El Porvenir, 10:00 horas

Sahuaros, 13:30 horas

21 de abril:

Chihuahua 2000, 9:00 horas

22 de abril:

Quintas Carolinas, 10:30 horas

23 de abril:

CEDEFAM 2 de Junio, 9:00 horas

Villa Nueva, 12:00 horas

24 de abril:

Villa Vieja, 9:00 horas

La Villa, 10:45 horas

Industrial, 12:00 horas

27 de abril:

Insurgentes, 9:00 horas

Lomas Karike, 9:00 horas

Unidad, 11:45 horas

Diego Lucero, 13:00 horas

28 de abril:

Martín López, 13:00 horas

30 de abril:

Panorámico, 9:00 horas

Colinas del Sol, 9:00 horas

Granjas, 9:45 horas

4 de mayo:

Aires del Sur, 10:30 horas

6 de mayo:

CEDEFAM Dale, 11:15 horas

Valle de La Madrid, 11:00 horas

Díaz Ordaz, 12:00 horas

Rosario, 13:00 horas

8 de mayo:

CEDEFAM Vallarta, 10:30 horas

Unidad Karike, 12:15 horas

11 de mayo:

Ranchería Juárez, 12:00 horas

13 de mayo:

Lealtad II, 9:45 horas

Lealtad I, 10:45 horas

Desarrollo Urbano, 11:45 horas

14 de mayo:

Cerro de la Cruz, 9:00 horas

15 de mayo:

CEDEFAM Mármol III, 9:00 horas

Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

18 de mayo:

Santa Rosa, 9:00 horas

19 de mayo:

Arturo Gámiz, 9:00 horas

Popular, 13:30 horas

CEDEFAM Palestina, 13:30 horas

20 de mayo:

CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas

Se exhorta a las y los adultos mayores a acudir con su carnet, al centro comunitario que registraron como punto de recolección. Asimismo, se les pide acudir a la hora correspondiente.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, en el mismo horario de atención.