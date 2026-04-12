Alerta: México es el segundo país en recibir más transferencias fraudulentas en el mundo.

UNOTV

E. Santiago

México es el segundo país del mundo en recibir transferencias fraudulentas, según el más reciente reporte del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

¿Qué más dice el reporte del FBI sobre México?

El Informe sobre Delitos en Internet 2025 indicó que México registró mil 782 operaciones bancarias fraudulentas durante el año pasado. El primer lugar donde se realizan más transferencias fraudulentas es Hong Kong, China, con mil 858 casos.

Top de países con más transferencias fraudulentas

Los países que acompañan a México son: Indonesia, con mil 685 movimientos; Vietnam, con mil 583; Filipinas, con mil 538; y China, con mil 301 casos. Estos países son aprovechados por criminales para, probablemente, triangular dinero y evitar ser detectados por los gobiernos.

También India, Costa Rica, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos son naciones donde se identificó este tipo de transferencias. El reporte del FBI no indicó el tipo de fraude por país, pero sí identificó el delito cibernético más recurrente a nivel global.

¿Qué ciberdelito es el más usado?

El FBI indicó que el ciberdelito más frecuente es el phishing, el cual es el “uso de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas no solicitados, supuestamente provenientes de una empresa legítima, que solicitan datos personales, financieros y/o credenciales de acceso”. Le siguen la extorsión, las inversiones fraudulentas y el robo de datos personales.