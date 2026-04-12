Adelitas vence a Cancún y se consolida en la tabla general.

Le repiten la dosis al Calor, ahora ganan por 23 puntos con gran actuación de Danielle Adams.

La pívot estadounidense Danielle Adams registró su mejor partido de la temporada con 26 tantos, en la victoria de las Adelitas de Chihuahua por 83-60 ante El Calor de Cancún Femenil en la Jornada 10 de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil.

En el cotejo efectuado la noche del viernes en el Poliforum Cancún, nueve jugadoras de la escuadra chihuahuense anotaron en el encuentro, además el equipo estableció una racha de ocho victorias consecutivas.

Adelitas (8-2) barrió a El Calor Femenil (7-3) por segunda campaña al hilo en Cancún para escalar a la segunda posición general. Santiago Belza comenzó en duela con Yvonne Turner, Sydney Wallace, NaJai Pollard, Alisia Jenkins y Kristina Higgins.

En un inicio defensivo, Adelitas encontró el aro atacando la canasta y en disparos desde la larga distancia con el ingreso de Danielle Adams. Con una racha de 11 puntos sin respuesta, Chihuahua se adelantó en el primer periodo por marcador de 22-10.

Para el segundo cuarto, mismo que fue atípico para ambas quintetas con un bajo porcentaje de campo, la visita se mantuvo al frente 36-25 con 14 unidades de Danielle Adams llegando al descanso.

Después del entretiempo, Cancún recortó con un parcial de 10-0 hasta la canasta de la mexicana Saide Peraza Vargas en el 58-46 en 30 minutos del juego.

En el último periodo los triples consecutivos de Zaay Green y Danielle Adams establecieron 20 tantos de ventaja.

Con el margen, Adelitas manejó los minutos finales para concretar un nuevo triunfo en gira por tanteador de 83-60. Chihuahua marcó 10 disparos en la larga distancia y recuperó 50 rebotes en el partido.

Cancún sólo encestó el 32 %, cayendo en una serie por primera ocasión en la temporada.

Entre las jugadoras destacadas por las Adelitas junto a los 26 tantos de Danielle Adams, quien totalizó 10 aciertos de 14 intentos al aro, fueron también las extranjeras Zaay Green al acumular 11 unidades y cinco asistencias, la letona Anete Steinberga finalizó con nueve puntos y 11 rebotes.

Alisia Jenkins al igual que Najai Pollard encestaron ocho cada una, Sydney Wallace sumó seis anotaciones, misma cantidad que Saide Peraza Vargas, Yvonne Turner añadió cinco en ataque además de seis asistencias tras salir por un golpe.

Por El Calor Femenil, Shae Kelley junto a Danielle Rainey anotaron 14 cada una, seguidas por Iimar’i Thomas con 10 puntos.

El siguiente compromiso de las Adelitas será también en gira durante la serie ante Freseras de Irapuato los días 16 y 17 de abril.