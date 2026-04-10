Incendio consume vehículo en el Centro; investigan posible acto intencional

La mañana de este viernes se registró un incendio en la intersección de la calle 31 y Doblado, en la colonia Centro, donde un vehículo particular fue consumido por las llamas. El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia ante el riesgo de que el fuego se propagara en la zona conocida como “los tiraderos”.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un automóvil Suzuki Vitara modelo 2016, el cual fue envuelto rápidamente por el fuego. A pesar de la pronta intervención del Cuerpo de Bomberos, la intensidad del incendio provocó que la unidad fuera declarada como pérdida total.

Autoridades señalaron que el incendio pudo haber sido provocado de manera intencional, por lo que agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales.