Invitan a foro sobre neurodesarrollo: “Observar es amar, atender es transformar”

Autoridades municipales lanzaron la invitación al Foro de Neurodesarrollo “Observar es amar, atender es transformar”, dirigido a fortalecer la atención y comprensión del desarrollo infantil.

La directora del DIF Municipal, Liliana Herrera, junto con el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, destacaron la importancia de este espacio enfocado en la niñez y adolescencia.



Por su parte, el doctor Daniel Casas, integrante del Colegio de Pediatría, informó que el foro estará dividido en dos grupos: uno dirigido a personal docente y administrativo, y otro enfocado a padres de familia y cuidadores. Se espera la asistencia de más de 800 personas.



El evento se llevará a cabo el próximo viernes 17 de abril a partir de las 9:00 de la mañana en el Paraninfo Universitario. La entrada será gratuita y no se requiere registro previo.



Entre los temas que se abordarán se encuentran la prevención de muertes de menores por accidentes viales, el estrés infantil, así como la conducta y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.