Adelitas vence al Calor; llegan a 7 triunfos consecutivos en LNBP Femenil 2026.

Ganan en Cancún y suben al subliderato.

Adelitas de Chihuahua venció 80-77 a El Calor de Cancún Femenil en el último suspiro de un vibrante cierre en el Poliforum Cancún, durante la Jornada 9 de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil 2026.

La quinteta chihuahuense contuvo los ataques de las locales en el minuto final para obtener su séptima victoria de la campaña, además escaló al segundo puesto de la clasificación general. Adelitas (7-2) superó a El Calor Femenil (7-2) por tercera ocasión al hilo en Cancún desde el 2025.

Zaay Green lideró el ataque registrando 20 puntos y seis asistencias finalizando con seis triples en ocho intentos. Sydney Wallace colaboró con 12 tantos, Alisia Jenkins logró doble-doble con 11 unidades y 12 tableros, NaJai Pollard anotó 10, Anete Steinberga terminó con nueve anotaciones.

Por El Calor Femenil, Anisha George marcó 20 tantos, Danielle Rainey aportó 18, Shae Kelley con 13 puntos, siete rebotes y siete asistencias, Italee Lucas sumó 11 unidades, Iimar’i Thomas aportó 10 en ofensiva.

Danielle Rainey comenzó certera desde el perímetro para otorgar ventaja a las locales, mientras que Adelitas reaccionó por conducto de NaJai Pollard.

Cancún alcanzó los 30 puntos en el cuarto derivado de cinco triples para liderar 31-23. Chihuahua le dio la vuelta en el segundo capítulo con las canastas de Anete Steinberga y Zaay Green en una racha de nueve puntos sin respuesta.

Las dirigidas por Santiago Belza mantuvieron el ritmo para conservar el liderato por 56-47 después de un cuarto de 33 unidades.

Tras el descanso, la visita estableció doble dígito en el liderato, a su vez, Alexia Lagunas descontó por las de casa. Las actuales tetracampeonas de zona mantuvieron la intensidad defensiva, además Yvonne Turner con el doble y la falta conservó el tanteador favorable por 71-62.

Cancún se metió al partido en el último periodo en los aciertos de Iimar’i Thomas y los lanzamientos libres de Anisha George para situarse a una posesión de distancia.

Después de disparos forzados y pérdidas de balón, Adelitas marcó en las manos de Turner con menos de un minuto por disputar.

Las locales volvieron a colocarse a un triple con 13 segundos y el balón a su favor, aunque El Calor Femenil falló el intento para emparejar.

Chihuahua también desperdició los tiros de castigo por lo que Cancún en un disparo desesperado por empatar de Shae Kelley.

El Calor Femenil desperdició 10 disparos en la línea, mientras que Adelitas registró 13 triples para un 44 % desde el perímetro. El segundo de la serie se jugará este viernes 10 de abril en el Poliforum Cancún a las 19:15 horas.

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