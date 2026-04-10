¡Alerta Vial! Cerrará Municipio circulación en tramo de lateral del periférico por modernización de línea de agua potable.

Cerca de la Dirección de Vialidad y Tránsito; la intervención se realizará del 15 al 22 de abril.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, emite una alerta vial por el cierre temporal a la circulación en la lateral del periférico de la Juventud, a la altura de las oficinas de la Dirección de Vialidad y Tránsito, debido a trabajos de modernización de la línea de agua potable, como parte de la construcción de la Gaza de Incorporación.

Las labores se llevarán a cabo del miércoles 15 al miércoles 22 de abril, por lo que se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por la zona, así como a tomar previsiones para evitar congestionamientos y salvaguardar la integridad de trabajadores, peatones y conductores.

Para reducir riesgos y contratiempos, se recomienda:

Atender en todo momento el señalamiento preventivo instalado en el área de trabajo

Anticipar traslados y salir con al menos 20 minutos de anticipación

Utilizar vías alternas, como la avenida Politécnico Nacional para incorporarse al periférico de la Juventud, o bien continuar por la lateral del periférico de la Juventud y dirigirse hacia el boulevard Ortiz Mena.

El Gobierno Municipal agradece el apoyo de la ciudadanía para la realización de esta emblemática obra que mejorará la movilidad del sector, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.