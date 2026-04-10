El Departamento de Justicia investiga a la NFL por presuntas prácticas anticompetitivas, según un informe.

Forbes

Zachary Folk

Históricamente, la NFL estuvo protegida de algunas regulaciones antimonopolio por la Ley de Radiodifusión Deportiva de 1961.

El Departamento de Justicia está investigando a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) por presuntas prácticas anticompetitivas que perjudican a los consumidores, informó este jueves el Wall Street Journal, citando fuentes anónimas familiarizadas con la investigación. Sin embargo, el alcance exacto de la investigación no quedó claro de inmediato y no fue confirmado ni por los investigadores ni por la liga.

Datos clave

Tanto republicanos como demócratas en el Congreso escribieron a los reguladores federales, incluyendo el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), en los últimos meses, detallando los altos costos que los acuerdos exclusivos de la NFL con plataformas de streaming y canales de cable imponen a los consumidores.

Históricamente, la NFL estuvo protegida de algunas regulaciones antimonopolio por la Ley de Radiodifusión Deportiva de 1961.

Tanto el Departamento de Justicia como la NFL declinaron hacer comentarios sobre el informe del Journal, y ninguna de las dos organizaciones respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Forbes.

Contexto clave

En marzo, el senador Mike Lee, republicano por Utah, solicitó al Departamento de Justicia que examinara la práctica de la NFL de otorgar licencias simultáneamente para la transmisión de partidos a “plataformas de streaming por suscripción, cadenas de cable premium y empresas tecnológicas”.

El senador de Utah afirmó que esta práctica podría dejar de estar protegida como “transmisión patrocinada” de partidos, tal como lo contempla la Ley de Radiodifusión Deportiva, redactada cuando los partidos solo estaban disponibles en la televisión abierta al público.

De acuerdo con la carta de Lee, una persona que quisiera ver todos los partidos de la NFL la temporada pasada habría tenido que pagar casi 1,000 dólares en diversas suscripciones a servicios de cable y streaming, además de tarifas por internet de alta velocidad o conexiones satelitales.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, y el representante Patrick Ryan, demócrata por Nueva York, enviaron su propia carta a la FCC en abril, solicitando a los reguladores que examinaran si las adquisiciones y la “combinación forzada” obligaron a los consumidores a pagar precios más altos por paquetes que incluyen partidos que no desean.