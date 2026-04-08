Mario Vázquez y productores de frijol de Chihuahua exigen desde el Senado justicia para el campo

CdMx.- Productores de frijol, representantes de la Unión Campesina Democrática y el senador Mario Vázquez hicieron un llamado al gobierno federal para exigir justicia para el campo mexicano, solicitando equidad en el programa de precio de garantía para el frijol.

El Senador anunció la presentación de un Punto de Acuerdo que llama al secretario de SADER y a la directora general de Alimentación para el Bienestar, informar sobre la ejecución del programa de acopio de frijol y precio de garantía.

Vázquez aseguró que el campo mexicano está en el abandono pues el gobierno federal ha dejado solo al campo. Ha eliminado apoyos, ha debilitado instituciones, poniendo en riesgo la comida de todos los mexicanos. “Hoy los productores enfrentan más costos, más riesgos y menos respaldo. Sin apoyo al campo, no hay soberanía alimentaria”.

Jesús Emiliano García, dirigente estatal de Unión Campesina Democrática, acompañado por los productores Rey David Rodríguez Castillo y Víctor Manuel Rodríguez Rojo denunció que a pesar de que Chihuahua produjo 80 mil toneladas de frijol, tan solo se acopiaron 8 mil, el 10% de la producción, dejando a la deriva a miles de agricultores que han tenido que vender hasta en 7 pesos a los intermediarios, mientras al consumidor final se ofrece de entre 30 a 40 pesos el kilo.

Este problema, comentó Vázquez, no radica en la producción, sino en las condiciones del mercado, que impiden a los productores recuperar sus costos y obtener un ingreso justo. Por ello, informó que presentará un Punto de Acuerdo ante el Senado de la República.

A su vez, los productores chihuahuenses están exigiendo que se determine para Chihuahua el acopio de hasta 20 mil toneladas para ayudar a resolver el problema de los productores más vulnerables que son los de temporal. Ya que lo acopiado por el gobierno federal se destina al programa de Alimentos para el Bienestar, que en el estado solo entró el 10% de la producción.

Esto es diferente al de otros estados como Zacatecas o Durango donde el acopio alcanzó alrededor del 50% y el 30% aproximadamente lo que indica una falta de equidad en la distribución de los volúmenes de recolección. Al respecto Jesús Emiliano sentenció que “no podemos haber agricultores de primera y de segunda, eso no es justicia”.

Además, los productores han mencionado varios problemas con el sistema: falta de centros de acopio en el sistema, suministros básicos como sacos, exceso de instalaciones, administración lenta y retrasos en el pago, así como corrupción en el mismo acopio, donde les han recibido incluso a intermediarios.

El contexto internacional empeora la situación: Mario Vázquez agregó que la competencia con granos de países con mayores niveles de apoyo a sus productores y la importación de frijol en grandes volúmenes en los últimos años han llevado a una disminución de los precios en el mercado interno.

“Cuando las condiciones del mercado no permiten recuperar los costos de producción, la actividad deja de ser viable. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser de los productores y se convierte en un asunto de interés público”, advirtió.

Por ello especificó que el Punto de Acuerdo se basa en 4 puntos clave:

Que se amplíe el volumen de acopio de frijol en Chihuahua, en condiciones equitativas frente a otros estados. Que se implemente un esquema de comercialización que garantice precios justos para los productores. Que se eviten importaciones durante la temporada de comercialización local, para no desplazar la producción nacional. Que haya transparencia en los criterios de asignación del programa, porque hoy no está claro por qué Chihuahua recibe menos apoyo.

“Lo que está en juego no es solo un cultivo, sino la viabilidad del campo y la posibilidad de que producir en México siga siendo una actividad rentable”, concluyó.