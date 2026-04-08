Cuestiona Maru Campos gestión en Juárez

La gobernadora María Eugenia Campos Galván lanzó críticas hacia la administración municipal de Ciudad Juárez, encabezada por Cruz Pérez Cuéllar, al señalar presuntas irregularidades fiscales y cuestionar su desempeño al frente del gobierno local.

La mandataria estatal indicó que su administración, a través de la Secretaría de Hacienda, busca recuperar recursos tras detectar que el municipio no habría reportado alrededor de 118 millones de pesos correspondientes a retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Desde Hacienda vamos a buscar rescatar a Ciudad Juárez… no se vale tanto descaro”, expresó Campos Galván al referirse a la situación financiera.

Asimismo, adelantó que realizará una visita a Ciudad Juárez, donde abordará este y otros temas relacionados con la gestión de recursos públicos.

La gobernadora también recordó que recientemente se anunciaron inversiones superiores a los 30 mil millones de pesos para dicha ciudad, lo que, dijo, contrasta con las irregularidades detectadas.

En ese sentido, criticó al alcalde juarense al considerar que existe una distracción en sus funciones debido a actividades de carácter político, cuestionando si se encuentra enfocado en gobernar o en campaña.