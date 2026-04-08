Pavimento nuevo para circular mejor, Municipio recarpeteó la calle California

La movilidad y calles en óptimas condiciones son importantes para el alcalde Marco Bonilla, por lo que la Dirección de Obras Públicas rehabilitó la carpeta asfáltica en la calle California, en el tramo comprendido entre la calle Arizona y la calle Hacienda de las Chepas, en la colonia Quintas del Sol.

Esta intervención responde a una solicitud constante de las y los vecinos del sector, quienes por años señalaron la necesidad de mejorar las condiciones de esta vialidad, una de las más utilizadas en la zona para los traslados diarios.

Además de beneficiar directamente a quienes habitan en Quintas del Sol, la calle California funciona como una arteria clave para la movilidad de la ciudad, ya que conecta el boulevard Ortiz Mena con el periférico de la Juventud.

Para la ejecución de esta obra, se destinó una inversión superior a los 2 millones de pesos, con la reposición de más de 7 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, aplicando un espesor de 3.5 centímetros, lo que permitirá una circulación más segura, cómoda y eficiente.

Con este tipo de acciones, se refrenda el compromiso de impulsar obras estratégicas que mejoren la calidad de vida de las familias, permitiendo que las y los ciudadanos pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus familias.

De esta manera, el Gobierno Municipal continúa trabajando con acciones concretas para fortalecer la infraestructura vial y garantizar mejores condiciones de movilidad para las y los habitantes de Chihuahua Capital.