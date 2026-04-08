Pemex SÍ pidió investigar a mamá de Mafer por “fiesta lujosa”

fuente: elfinanciero

Víctor Rodríguez, director de Petróleos Mexicanos, confirmó que sí presentó una denuncia para investigar a la mamá de Mafer por la millonaria fiesta de XV años que se realizó en Tabasco hace unas semanas.

La fiesta se hizo viral en redes sociales tras darse a conocer videos del salón tabasqueño con temática de Nueva York y por haber contado con la presencia de Belinda para cantarle a la quinceañera, amenizada por JBalvin y de Galilea Montijo, quien condujo el evento.

“Tiene que hacerse la investigación y la Secretaría Anticorrupción y el órgano interno de control decidirán si será separada de su cargo”, adelantó el titular de Pemex sobre el caso.

Pemex confirma investigación a mamá de Mafer, quinceañera de Tabasco

El director de Pemex confirmó que sí presentó una denuncia para investigar a la mamá de Mafer, quinceañera de Tabasco, por la millonaria fiesta que se realizó que contó con la presencia de la cantante Belinda y la conductora Galilea Montijo.

“La señora efectivamente trabaja en Pemex desde hace 30 años, es sindicalizada. Es la mamá de la joven”, afirmó Víctor Rodríguez.