Entrega alcalde Marco Bonilla cuatro camiones escolares y tres ambulancias para atender la zona rural del municipio.

-Además, beneficiaron a productores agrícolas y ganaderos con entrega de semillas y alimento por parte de Gobierno del Estado.

Para continuar con el fortalecimiento del sector rural y respaldar a las familias que dependen del campo, el alcalde Marco Bonilla encabezó la entrega de apoyos a productores agrícolas y ganaderos de la Colonia Soto, además de acciones en materia educativa, de salud y desarrollo social.

Durante su mensaje, el Edil reconoció los retos que enfrenta el campo actualmente, como el incremento en los costos de combustibles, el aumento en los insumos de producción agrícola y las afectaciones económicas derivadas de factores externos. Ante este panorama, reiteró que en Chihuahua se trabaja en equipo para salir adelante.

“Hay que decirlo claro, el campo no la está pasando bien; sin embargo, en Chihuahua sabemos apoyarnos, organizarnos y hacer equipo para que nadie se quede atrás. Aquí no esperamos que alguien venga a resolvernos los problemas”, expresó.

Como parte de este compromiso, el Gobierno Municipal con el apoyo del Gobierno del Estado, realizó la entrega de semillas para diversos cultivos como chile chilaca, melón, acelga, tomate, cilantro, zanahoria, calabaza y rábano, con el fin de impulsar la producción local.

En apoyo a la educación y la salud de las familias de la zona, se entregaron cuatro camiones escolares con una inversión de 1.5 millones de pesos, así como dos ambulancias con valor de 974 mil pesos, que permitirán mejorar la atención médica en las comunidades.

En materia de desarrollo social, se benefició a 64 personas a través del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM), reafirmando el compromiso de no dejar a nadie atrás.

Adicionalmente, se realizó la ampliación del alumbrado público en la colonia Soto, que consistió en la instalación de 140 metros de red, seis postes y seis luminarias, con una inversión de 500 mil pesos, mejorando así la seguridad y calidad de vida de los habitantes.

Finalmente, el alcalde destacó que el fortalecimiento del campo es clave para el desarrollo integral del municipio: “Cuando el campo avanza, avanza todo Chihuahua. Vamos a defenderlo con todo, cueste lo que cueste, porque solo así lograremos que nuestro estado crezca de manera equitativa y le dé rumbo a todo México”.

En su mensaje, el director de Desarrollo Rural, Armando Gutiérrez, expresó el compromiso del alcalde para entregar las ambulancias y hoy, después de aproximadamente 10 años, están renovando la flotilla para los seccionales. “También podemos decir que ya levantamos bandera blanca en el tema del transporte escolar, con 18 camiones renovados en esta administración desde 2021”.

Por su parte, Luis Delgado, jefe del Departamento de Residentes de la Secretaría de Desarrollo Rural y representante de la gobernadora Maru Campos, subrayó el trabajo coordinado entre niveles de gobierno para respaldar al campo. Informó que ya se encuentran abiertas las convocatorias para apoyos como maíz molido, maíz rolado, semillas de sorgo, avena y frijol, así como fertilizantes.

Además, destacó que con la entrega actual de pacas se reactivará la distribución para alcanzar un total de mil 600 pacas de rastrojo en el municipio, como medida para enfrentar la sequía.