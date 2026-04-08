Cuenta Centro de Chihuahua con respaldo a comerciantes: Marco Bonilla a nueva presidenta de COCENTRO.

Tomo protesta a Liliana Aranzola, nueva presidenta de este organismo, así como a la mesa directiva para un trabajo conjunto para cumplirle a las familias.

El alcalde Marco Bonilla tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación de Comerciantes del Centro de la Ciudad de Chihuahua A.C (COCENTRO), donde se renuevan las secretarías, vocales y la presidencia, a cargo de Liliana Aranzola, organismo que trabaja a favor de las políticas públicas que dignifiquen a todos los comerciantes del primer cuadro de la ciudad.

En su mensaje, el Alcalde reconoció a Claudia Portillo por su trabajo y esfuerzo, así como a Liliana Aranzola, por esta nueva encomienda a quien le extendió la mano para colaborar junto a este organismo que es el motor económico del primer cuadro de la ciudad, quienes siempre buscan el bien del Centro con cariño y pasión.

Marco Bonilla, reconoció también a cada comerciante, puesto que nunca se han rendido ante las adversidades y siempre cuentan con una sonrisa para salir adelante; “el comercio es sustento de las familias tras generaciones, una área que merece respaldo”.

Liliana Aranzola, nueva presidenta de COCENTRO, agradeció esta encomienda y destacó que esta administración continuará con ese trabajo que brinde orden, visión y resultados para el Centro de la ciudad, para beneficio de vendedores y visitantes.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Turismo de Gobierno del Estado Edibray Gómez, destacó que el Centro de la ciudad de Chihuahua, es una lugar que siempre se visita con cariño, por lo que continuará el apoyo para seguir fortaleciendo esta zona.

Finalmente, Claudia Portillo, presidenta saliente de COCENTRO, agradeció estos años de trabajo por cada uno de los comerciantes del Centro, un área tan noble que se lleva en el corazón. Además, agradeció la constante colaboración con el alcalde, a quien reconoció por su preocupación permanente por siempre dignificar esta zona de la ciudad.