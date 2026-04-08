Ejército despliega a 500 elementos en Chihuahua.

La Razón

Por:Mariana Salazar Lozada

En zonas prioritarias del norte.

El despliegue busca fortalecer patrullajes y tareas de prevención en zonas prioritarias.

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 500 efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional iniciaron un despliegue vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y de la 1.a Zona Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México (Edomex), en cinco aeronaves de transporte estratégico y pesado de la Fuerza Aérea (FA), hacia los municipios de Ciudad Juárez y Cuauhtémoc en Chihuahua.

Los movimientos realizados tienen como finalidad reforzar el despliegue operativo que mantienen la 5a y 42a Zonas Militares en esa entidad y, con ello, contribuir en las acciones que realizan el Ejército, la FA y la Guardia Nacional (GN), para inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en los municipios de mayor injerencia en la entidad.

El movimiento se realizó mediante un puente aéreo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desde la Zona Aérea Militar, ubicada en Santa Lucía, Estado de México. El traslado se llevó a cabo en cinco aeronaves de transporte estratégico y pesado de la Fuerza Aérea Mexicana.

Los efectivos fueron enviados a los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua capital y Cuauhtémoc, donde se integrarán a las labores que ya desarrollan en zonas militares en la entidad. Este refuerzo busca ampliar la cobertura de seguridad y fortalecer la coordinación interinstitucional en regiones con presencia de grupos delictivos.

5 aeronaves de transporte estratégico trasladan a los operativos de la Defensa

Según lo detallado, la misión del personal desplegado consiste en ejecutar tareas de disuasión, prevención del delito y patrullajes, en estrecha colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Estas acciones tienen como finalidad generar condiciones de mayor tranquilidad para la población.

Asimismo, Defensa subrayó que todas las operaciones se realizarán conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos.

Este despliegue se sumó a otras acciones implementadas por el Gobierno federal en distintos puntos del país, como parte de la estrategia para contener la incidencia delictiva y reforzar la seguridad en regiones clave.

En el caso de Chihuahua, el envío de más personal refleja la relevancia que mantienen estos municipios dentro del esquema de atención prioritaria en materia de seguridad.