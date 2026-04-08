Arrecian voces en Estados Unidos para destituir a Trump por su peligroso desvarío mental.

Crónica

Por Fran Ruiz Perea

Antiguos aliados del presidente y demócratas invocan la 25 Enmienda tras la amenaza del presidente de acabar con la civilización iraní: “Desvaría como un lunático desquiciado” .

El mundo se ha acostumbrado ya a las amenazas, lenguaje vulgar e insultos de Donald Trump, como cuando se alegró públicamente de la muerte de Robert Mueller, el fiscal que investigó la influencia rusa en la campaña durante su primera victoria electoral, pero la amenaza directa al pueblo iraní de que iba a ordenar “acabar con toda una civilización”, horas antes de que venza el plazo de su ultimátum para que el régimen reabra el estrecho de Ormuz, ha cruzado una línea roja que ha escandalizado dentro y fuera de Estados Unidos, y vuelve a poner en el centro de la polémica la capacidad mental del magnate republicano.

Antiguos aliados acérrimos del presidente de Estados Unidos, ahora caídos en desgracia, pidieron este martes a los congresistas el cese del mandatario al considerar que no es apto para continuar en el cargo tras su amenaza existencial contra todo un pueblo, su patrimonio cultural y sus instalaciones eléctricas y centros educativos, todos ellos constitutivos de crímenes de guerra y lesa humanidad.

“¡La 25 Enmienda! No ha caído ni una sola bomba sobre EU. No podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura“, escribió en la red social X la excongresista republicana Marjorie Taylor-Greene, en alusión a la enmienda de la Constitución estadounidense que permite la destitución de un presidente por incapacidad para ejercer sus funciones.

Desde el primer mandato de Trump, Greene se mantuvo entre las voces líderes del movimiento MAGA del republicano y una de sus principales aliadas en el Congreso, hasta su ruptura en noviembre pasado debido a diferencias en el enfoque de política exterior del presidente y su manejo del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Otro exaliado del mandatario, el polémico comentarista Alex Jones, también mencionó la aplicación de la provisión constitucional contra el magnate neoyorquino, más preocupado de adueñarse del petróleo que de restaurar la democracia en regímenes represivos como el de Venezuela y el de Irán.

Jones, uno de los teóricos de la conspiración más conocidos y fundador de la plataforma Infowars, preguntó en su podcast al abogado Robert Barnes: “¿Cómo aplicamos la Vigesimoquinta Enmienda contra él (Trump)?“.

Más complicado que un impeachment

“El problema es que se requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara (de Representantes); es necesario que esos dos tercios actúen contra Trump”, respondió Barnes, quien admitió que este procedimiento es más complicado que un juicio político o impeachment.

La cuarta sección de esta Enmienda, aprobada en 1967 tras el asesinato del presidente John F. Kennedy, establece que, en caso de muerte de un mandatario o cuando un presidente es considerado “incapaz de ejercer los poderes y funciones de su cargo” —ya sea por deterioro cognitivo o mengua de facultades para la toma de decisiones—, el poder sería asumido por el vicepresidente, siempre que exista el consenso del gabinete y del Congreso.

Si el presidente se niega, es restituido automáticamente en el cargo y se concede cuatro días más al vicepresidente (en este caso JD Vance) para que reconfirme o descarte el proceso. En caso de que sí, el proceso de destitución por incapacidad mental debe ser ratificado por las dos cámaras del Congreso, donde probablemente encallaría la moción, dado que los republicanos controlan las dos cámaras y la mayoría son fervorosos seguidores de Trump, diga lo que diga o haga lo que haga.

En el Senado, los republicanos tienen 51 miembros frente a 48 los demócratas y 1 independiente (que vota con los demócratas); por tanto para llegar a 67 votos (dos tercios), se necesitarían al menos 18 republicanos junto con el voto de todos los demócratas.

En la Cámara de Representantes, los republicanos tienen 222 miembros, frente a 213 demócratas, por lo que para llegar a 290 votos, se necesitarían que 77 republicanos votaran junto con todos los demócratas.

La retórica del republicano, quien aseguró hoy que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, en referencia a Irán, también ha desatado una ola de condenas entre la oposición demócrata.

La representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, conocida detractora de Trump, reaccionó diciendo que “esto es inaceptable” y pidió: “Invoquen la 25 Enmienda. Juicio político. Destitución. Este lunático desquiciado debe ser destituido de su cargo”.

Algunos legisladores llamaron directamente a su destitución, como Chris Murphy, senador demócrata por Connecticut. “Si estuviera en el Gabinete de Trump, pasaría la Pascua llamando a abogados constitucionalistas sobre la vigesimoquinta enmienda. Ya ha matado a miles. Va a matar a miles más”, afirmó en X.

A este rechazo se le sumó el experimentado senador independiente Bernie Sanders, quien lo calificó como “un individuo mentalmente desequilibrado”.

El sábado, el líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró que “el presidente de Estados Unidos desvaría como un lunático desquiciado en las redes sociales”, luego de un mensaje de Trump en Truth Social, trufado de obscenidades, en la que Trump abandonó por completo cualquier atisbo de diplomacia, y amenazó a Irán con destruir sus centrales eléctricas y vías de comunicación.

“Deberían haberla aplicado a Sleepy Joe”

Ningún miembro del gobierno se ha pronunciado al respecto, aunque el propio presidente hizo una insinuación.

En una reunión de gabinete el 25 de marzo de 2026, Trump hizo un comentario que generó preocupación, según destacó “The Mirror US”. Al ser cuestionado por una reportera sobre los planes de su administración en relación al conflicto con Irán, Trump respondió de manera ambigua y sugirió que no podía revelar todos los detalles. De acuerdo con el reporte, Trump dijo a los periodistas: “No puedo decir lo que vamos a hacer porque si lo hiciera, no me quedaría sentado aquí por mucho tiempo. Probablemente… ¿cómo se llama?” —se giró hacia el Secretario de Estado, Marco Rubio— “¿La 25 Enmienda?“.

El artículo indica que, tras esta declaración, los presentes rieron nerviosamente. Trump añadió: “Instituir la 25 Enmienda. Lo que es impactante es que no lo hicieron con Sleepy Joe“, declaró en alusión a los lapsus seniles del anterior mandatario, Joe Biden.

Curiosamente, este comentario se produjo en el contexto de una reunión donde Trump también fue captado aparentemente dormitando.