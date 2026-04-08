Alerta Protección Civil por pronóstico de lluvias fuertes en el noreste del estado.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de condiciones meteorológicas inestables para este miércoles y jueves, mismas que incluyen lluvias de moderadas a fuertes en la zona noreste de la entidad.
Para mañana las precipitaciones registrarán acumulados de 25.1 a 50 milímetros en municipios como Ojinaga, mientras que serán más ligeras en localidades como Coyame.
Lo anterior elevará el riesgo de encharcamientos súbitos y reducción de visibilidad en los tramos carreteros que conectan estas poblaciones, mientras que el pronóstico de lluvias de menor intensidad se extiende a casi todo el territorio estatal, por lo que se exhorta a extremar precauciones.
Durante este miércoles 8 de abril las precipitaciones serán de aisladas a dispersas en sectores como Meoqui, Delicias y Camargo, así como ligeras en la capital y municipios del centro y oeste.
Estas condiciones pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, por lo que se pide a la población mantenerse alerta.
Se recomienda evitar el tránsito por zonas propensas a inundaciones, a fin de priorizar la seguridad al conducir ante la presencia de pavimento mojado.
Protección Civil hace un llamado especial a la población de la zona noreste ante la posible actividad eléctrica y granizadas. Es fundamental evitar el cruce de arroyos o corrientes de agua, ya que el flujo puede aumentar rápidamente en municipios como Manuel Benavides y Ojinaga.
Se aconseja a las familias preparar un plan de emergencia y mantenerse informadas a través de los reportes oficiales. El número de emergencias 9-1-1 permanece operativo las 24 horas para reportar incidencias derivadas del clima.
Las autoridades continuarán con el monitoreo constante de la circulación anticiclónica y los niveles de humedad para actualizar el pronóstico de forma inmediata.