Entrega ULSA Chihuahua a Maru Campos reconocimiento por legado de Víctor Cruz y Guillermo Campos.

Integrantes del patronato de dicho plantel honraron la memoria del esposo y hermano de la mandataria, por el apoyo que brindaron a la institución

En el marco del encuentro, que la gobernadora Maru Campos sostuvo con miembros del patronato de la Universidad La Salle (ULSA) Chihuahua la mandataria recibió reconocimientos dirigidos a Víctor Cruz y a Guillermo Campos, por su legado que dejaron a la institución.

Los miembros del organismo recordaron que tanto el esposo, como el hermano de la mandataria, realizaron un trabajo fundamental para el crecimiento del plantel.

Durante el encuentro, expresaron su agradecimiento a la titular del Ejecutivo por el respaldo brindado a lo largo de los 25 años que tiene de existencia el plantel.

Este acercamiento forma parte del diálogo que el Gobierno del Estado mantiene de manera permanente con el sector educativo.

Por el patronato de la ULSA Chihuahua participaron en la reunión Laura Ayub, María de Lourdes Cruz, José Salvador Benavides Castro, Federico Muñoz, Guillermo Luján Peña y Florencia Valdés.