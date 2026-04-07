Francisco Sánchez presenta reforma para obligar al gobierno a garantizar el pago en efectivo

Viene la madre de todas las batallas: la de nosotros, el pueblo, contra la tecnodictadura. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al presentar la reforma para impedir que el gobierno prohiba al ciudadano el pago en efectivo en la prestación de servicios.

“Si no podemos garantizar al individuo su libertad económica ¿qué somos como país? Si el gobierno te dice cómo debes de gastar tu dinero, cómo pagar y en qué puedes hacerlo ¿Qué somos ahora?”, declaró.

Con esta reforma al Artículo 28 de la Constitución Mexicana, se estipularía que las autoridades de los tres órdenes de gobierno estarán obligadas a garantizar la aceptación del dinero en efectivo en la prestación de servicios.

“Viene la madre de todas las batallas, la defensa del individuo y su propiedad más preciada, el fruto de su trabajo, de su esfuerzo: su dinero. Para que ningún gobierno le diga que no vale o no lo puede usar. Que ningún gobierno lo limite, le pueda quitar sus cuentas, porque esa es la intención última, la de una sociedad dócil, servil y lacaya”, sentenció.