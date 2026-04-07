Suma MediChihuahua cerca de 560 mil afiliados en todo el estado

La Secretaría de Salud dio a conocer que MediChihuahua ha registrado un incremento sostenido en su cobertura, con 559 mil 956 credenciales emitidas en todo el estado al corte del 31 de marzo.

Esto representa la incorporación de más de 16 mil nuevos beneficiarios en solo un mes, pues al cierre de febrero se contaba con más de 543 mil personas afiliadas para recibir servicios médicos oportunos, gratuitos y de calidad.

En el marco del Día Mundial de la Salud que se conmemora cada 7 de abril, el Gobierno del Estado, a través de este programa, refrenda su compromiso de garantizar el acceso universal a la atención médica sin costo, especialmente para quienes no cuentan con algún tipo de seguridad social.

En ese sentido, MediChihuahua brinda servicios integrales en los distintos niveles, con asistencia básica enfocada en la prevención y detección de padecimientos, así como consulta general y telemedicina.

Además se cuenta con servicios clínicos de enfermería, laboratorio, farmacia, trabajo social y toma de muestras.

En materia de diagnóstico, las unidades disponen de estudios de imagenología, mastografía, ultrasonido y rayos X, y se cuenta con atención especializada en nutrición, psicología, odontología y procedimientos como la vasectomía.

Como parte de su enfoque preventivo, se desarrollan programas en salud mental, reproductiva y sexual, salud del niño y adolescente, vacunación universal y prevención de adicciones, así como en enfermedades crónico-degenerativas.

También se atienden áreas como zoonosis, vectores, epidemiología y toxicología.

Adicionalmente, se brinda servicio integral en casos de violencia intrafamiliar y se otorgan servicios relacionados con VIH, hepatitis y enfermedades de transmisión sexual, además de atención materno-infantil.

En situaciones de emergencia se cuenta con cuidados prehospitalarios, acciones de prevención de accidentes, primer respondiente, coordinación mediante el Centro Regulador de Urgencias Médicas y traslado de pacientes.

En atención del segundo nivel se ofrecen servicios especializados y hospitalarios, que incluyen consulta externa de medicina general y de especialidad, urgencias, hospitalización, cirugía, atención de partos y cesáreas, estudios de laboratorio, imagenología y electrodiagnóstico.

MediChihuahua reafirma de esta manera su compromiso con la salud de las y los chihuahuenses, para garantizar que ninguna persona quede sin atención médica por falta de recursos o afiliación.