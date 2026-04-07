Hombre fallece tras desvanecerse en calles de la colonia Lealtad I

Un hombre de 62 años de edad murió la tarde de este día luego de sufrir un aparente infarto mientras transitaba por la colonia Lealtad I, al sur de la ciudad.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles 43 y media y Tamborel, donde el adulto se desplomó repentinamente, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia tras el reporte de vecinos.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos arribaron al sitio e intentaron reanimarlo mediante maniobras de primeros auxilios, pero lamentablemente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El área fue resguardada por las autoridades para permitir el trabajo de agentes ministeriales, quienes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.

Finalmente, personal de una funeraria se encargó del levantamiento del cuerpo para su traslado y los trámites legales necesarios.