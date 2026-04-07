Reporta Turismo 850 mil visitantes y derrama de 650 mdp

La Secretaría de Turismo estatal informó que Chihuahua registró una afluencia aproximada de 850 mil visitantes, así como una derrama económica cercana a los 650 millones de pesos, de acuerdo con cifras preliminares, descartó alguna baja en afluencia en Parral o zonas aledañas por el presunto enfrentamiento de crimen organizado.

El titular de la dependencia, Edibray Gómez Gallegos, señaló que estos resultados superan los obtenidos en 2025, particularmente en lo referente a ocupación hotelera y gasto en servicios turísticos.

Detalló que los visitantes provinieron principalmente de la Ciudad de México, del sur del país y del sur de Estados Unidos. Mientras algunos turistas tenían como destino final diversos puntos del estado, otros optaron por pernoctar en municipios y ciudades de Chihuahua, lo que impulsó la demanda de hospedaje y servicios.

La mayor concentración de derrama económica y ocupación hotelera se registró en la zona serrana, particularmente en los municipios de Batopilas, Guachochi, Urique y la región de Creel, donde se reportó una importante afluencia de visitantes.

En tanto, en Ciudad Juárez y la capital Chihuahua, la movilidad turística se orientó hacia municipios del sur del estado. Además, restaurantes de ambas ciudades registraron buena ocupación, destacando aquellos especializados en gastronomía del mar y productos marítimos, que reportaron una alta demanda.