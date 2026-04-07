Avanza concientización ambiental y el cuidado animal mediante pláticas educativas

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, impulsa una estrategia de concientización ambiental que fortalece valores como la empatía y la responsabilidad, beneficiando a niñas, niños y adolescentes, lo que contribuye a prevenir conductas violentas y proteger lo más valioso: nuestras familias y el respeto en la vida diaria.

Los resultados ya se reflejan: se impartieron 261 pláticas en distintos centros escolares e instituciones, con alcance en 5 mil 938 personas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes.

A la par, el programa “Detectives Ambientales” consolida esta formación con acciones prácticas, niñas y niños ya se acreditaron y recibieron su credencial, con compromisos claros para cuidar el agua, mejorar el manejo de residuos, reciclar, ahorrar energía y respetar a los animales.

Entre los lugares visitados se encuentran la Escuela Indígena Florencio Díaz, el Jardín de Niños Indígena Rayenari, el Jardín de Niños Héroes, el Colegio Patria, la Escuela Salvador Allende, la Primaria Netzahualcóotl, la Primaria Leopoldo Mares, la Secundaria 3024, el Instituto Educativo Morelos, la Primaria Gustavo Peticioli, la Primaria Tierra y Libertad, el Jardín de Niños Carmen Báez y el Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez, lo que refuerza el compromiso cumplido de acercar estos programas a todos los sectores de la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su atención a la ciudadanía, al acercar educación preventiva que mejora el entorno y fortalece la vida comunitaria.

Para solicitar pláticas de concientización ambiental y protección animal, las instituciones y grupos interesados pueden comunicarse al 614 119 63 66, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.