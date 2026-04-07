Toman protesta a Benito Rodríguez, nuevo presidente del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla tomó protesta a Eduardo Benito Rodríguez Cuesta como Presidente del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CMOTDU) para el periodo 2026-2031, organismo que une une a los sector privado, social, técnico académico y público, para trabajar en el desarrollo de la ciudad.

Fue electo Benito Rodríguez por parte del mismo consejo, para proseguir con los trabajos que anteriormente eran presididos por Mario Lugo, a quien se le agradeció su labor para generar condiciones para que la ciudad avance.

Durante su intervención, el Alcalde, señaló que este fue un acto significativo, ya que con su experiencia Benito presidirá este Consejo, un gran perfil que le dará continuidad a esa ruta que se tiene traza para una ciudad más competitiva.

Bonilla explicó que estos trabajos, buscan mejorar la movilidad para menos tráfico, llevar más servicios y brindar mejores condiciones; y ese es el objetivo, que a través de las decisiones que aquí se toman, impactar en la calidad de vida de las familias, para heredar una ciudad con las mejores condiciones a las siguientes generaciones.

Benito Rodríguez, destacó la importancia de estos trabajos, donde se tiene que tener una visión compartida para construir una ciudad más competitiva que le brinde mayor calidad de vida a todas y todos.

Destacó, que las decisiones que aquí se analizan deben estar a la altura de este consejo para darle resultados a la ciudadanía para un mejor futuro.