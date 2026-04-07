Congreso analizará sentencia del TEE por omisión legislativa
El diputado presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, informó que la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE), en la que se señala una omisión legislativa y se ordena legislar sobre la elección directa de regidores, fue recibida apenas ayer en la Presidencia.
El legislador explicó que el documento será turnado en los próximos días a la Comisión de Gobernación para su análisis, donde se revisarán a detalle los resolutivos emitidos por la autoridad electoral.Indicó que es probable que dicha comisión sesione entre mañana o el jueves, una vez concluida la sesión ordinaria del Congreso, con el objetivo de avanzar en la revisión del caso.
“Vienen dos resolutivos prácticamente: uno donde se señala que el Congreso ha sido omiso, y otro en el que se establece que aún estamos en tiempo para poder legislar en esta materia”, puntualizó Ramírez.