Conductora derriba poste de la CFE y deja sin luz a varias colonias en la avenida Tecnológico

Varias colonias del sector quedaron sin suministro de energía eléctrica luego de que un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fuera derribado tras un fuerte accidente vial registrado sobre la avenida Tecnológico.

El percance fue protagonizado por la conductora de una camioneta Hummer H3, quien circulaba en sentido de norte a sur. Al llegar al cruce con la avenida Juan Escutia, perdió el control del volante y se impactó contra la estructura, provocando que la unidad quedara encampanada.

Tras el choque, la mujer intentó huir del lugar y logró reincorporar la camioneta para continuar su marcha. Sin embargo, elementos de la Policía Vial lograron darle alcance cuadras más adelante.

Finalmente, la conductora fue asegurada por agentes de Vialidad, ya que además del accidente, la camioneta no contaba con placas ni con seguro.