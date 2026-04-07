Grupo de Operaciones Rurales de la Policía Municipal cuida y vigila a 52 comunidades

Elementos del Grupo de Operaciones Rurales de la Policía Municipal mantienen la vigilancia y cercanía con habitantes de las 52 comunidades rurales que conforman el municipio de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer la confianza y garantizar su tranquilidad.

Los agentes realizan patrullajes preventivos en calles, así como recorridos en domicilios y comercios, lo que permite conocer de manera directa la situación de la ciudadanía y atender sus necesidades.

Este cuerpo especializado tiene la misión de brindar seguridad, fomentar la confianza ciudadana, preservar el orden público y coadyuvar en la atención de emergencias en zonas donde, por su dispersión geográfica, la presencia policial puede ser limitada.

Su operación responde a una estrategia de proximidad social basada en la cercanía y el conocimiento de la actividad en la comunidad.

Entre sus principales funciones destacan el acceso a áreas de cultivo, montes, así como el fortalecimiento del contacto directo con pobladores.

Además, cuenta con personal capacitado en equitación rural, lo que permite realizar recorridos más amplios y reconocimientos visuales detallados.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reitera su compromiso de servir y proteger, mediante acciones permanentes que fortalecen la seguridad y la confianza de las familias en las zonas rurales del municipio.