Recauda Municipio más de mil 207 MDP en Predial en primeros meses del año

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería, informa que, gracias a la confianza de la ciudadanía, al término de los descuentos de pronto pago que se tienen en el Impuesto Predial, en enero, febrero y marzo, se logró una recaudación importante.

La tesorera municipal, Amanda Córdova Chávez, informó que, al cierre de marzo y finalizar los descuentos en el Predial se logró recaudar en el primer trimestre del año, la cantidad de mil 207 millones 853 mil 359 pesos.

Se reconoció la gran cultura de pago que se tiene en la población chihuahuense, ya que este 2026 se tuvo una mayor recepción de contribuyentes con un registro total de 241 mil 656 pagos, es decir que se recibieron 6 mil 783 pagos de más en comparación al 2025.

Por su parte, el alcalde Marco Bonilla agradeció la confianza que la ciudadanía tiene, ya que el incremento en lo recaudado es un reflejo de que las y los chihuahuenses ven los trabajos que el Gobierno Municipal realiza y cumple con las contribuciones que ellos pagan.

Se invita a quienes aún no pagan su Predial a ponerse al corriente, señalando que este pago puede hacerse de forma bimestral; y en caso de necesitar hacer un convenio de pago acercarse a las oficinas de la Tesorería Municipal, en el edificio Eloy S. Vallina o en las oficinas que se ubican en las calles Sexta y Mina.