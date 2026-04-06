Las elecciones imperiales.

Por; Francisco Flores Legarda

“Eres esclavo de aquello que bautizas

con tu nombre”

Jodorowsky

No estamos lejos que con las reformas en materia electoral en México propuestas por la presidenta de la Republica y los legisladores mas radicales de Morena, no estén muy conformes con todas las modificaciones que pretenden modificar la Constitución, reglas, montos económicos para lo partidos, políticos, la revocación de mandato de la presidenta y desde luego la desaparición de la elección de las llamados diputados y senadores por vía plurinominal.

Desde luego los partidos satélites de Morena que han apoyado en todas las reformas empezando con López Obrador, a quien ni un pero le daban. En el caso de la presidenta esta batallando para que sus propuestas sin mayor problema sean aprobadas lo cual no ha ocurrido, incluso lo miembros de su partido reniegan no lo quieren abandonar y luchar en las trincheras.

Características clave de las elecciones romanas (época republicana): Considero importante hacer un leve análisis de como como las elecciones en este Imperio herencia de nuestras normas, fundamentos políticos y sociales.

Asambleas: Los comitia centuriata (basados en riqueza) elegían cargos altos como cónsules, mientras que los comitia tributa (por territorio) elegían ediles y cuestores.

Voto desigual: Los ciudadanos más ricos votaban primero en los comicios centuriados; si lograban mayoría, la votación terminaba antes de que las clases bajas votaran.

Participación: Solo votaban ciudadanos varones libres; mujeres, esclavos y extranjeros estaban excluidos.

Campaña: El clientelismo era clave. Los candidatos utilizaban propaganda y el apoyo de las élites para influir en los votantes.

Decadencia: Durante el Imperio (desde 27 a.C.), las elecciones perdieron poder, quedando el nombramiento de magistrados más bajo control del emperador y el Senado.

En resumen, no era una democracia igualitaria, sino una oligarquía competitiva donde las familias adineradas buscaban votos entre las tribus y centurias para controlar los cargos públicos.

Nuestro país esta sumido en lo antes referido, la partidocracia apoderados del poder, desde luego quien tiene el balón es Morena a los mini partidos se los prestan de vez en cuando para que se entretengan con unos pases para finalmente regresárselo a los delanteros de Morena y hacer sus goles a los partidos de oposición incluyendo a quienes han intentado jugar con un arbitro, pero desde luego de inmediato les sacan la tarjeta amarilla.

Retomando la semejanza de las elecciones en el Imperio Romano y ya casi el imperio de Morena, sin dejar aun lado a los partidos de oposición. Las elecciones a magistrado empezaban con la presentación de las candidaturas a los censores. Acceder a ellas no era tarea fácil, pues se requería haber cumplido antes las magistraturas previas que establecía la tradición, y aportar una importante suma de dinero para acreditar un determinado estatus. En México lo mismo dinero del gobierno, empresarios y delincuencia organizada. Esta norma, que se justificaba como una medida anticorrupción – dicen – aseguraba que el poder permaneciera en manos de una élite económica, de modo que, aunque la República pudiera parecer desde fuera una democracia,en realidad se trataba de una oligarquía controlada por las grandes familias de la Urbe. La comparación en nuestro sistema electoral se advierte muy cercano.

Semejante desigualdad permeaba (continua), de hecho, todo el sistema electoral, dividido en comicios centuriados y tributos. Ambos dividían al pueblo en una serie de centurias y tribus con un solo voto en la asamblea, sistema que favorecía siempre a las clases pudientes, que habían marginado a los pobres en un puñado de tribus y centuriasde bajo peso electoral. El sistema era tan parcial que, según Cicerón, en una de las centurias de proletarios había más gente que en las ochenta de primera clase.

Con el poder así concentrado en las clases media y alta la campaña electoral empezaba con la presentación de la ley o los candidatos ante el pueblo, lo que se realizaba mediante mítines, grafitis y panfletos distribuidos en el Foro. Esta era por supuesto la fase más crítica del proceso; en una época en la que no existían los partidos políticos y se votaba más por vínculos familiares y de clientela que por convicción. Nuestro país cerca de como eran las elecciones en el Imperio Romano. Solo unos pocos al poder.

Tras desacreditar al rival, se debía por supuesto ensalzar las virtudes propias y hacerse valer como una alternativa viable, mediante una serie de propuestas que captaran al electorado. Los espectáculos y diversiones formaban también parte de este proceso de captación, y antes de presentarse a cónsules muchos se arruinaban pagando carreras y luchas de gladiadores con las que agasajar al pueblo. Cicerón recomendaba además rodearse de personas de “toda clase, estamento y edad”, para transmitir así una imagen que no alineara a ningún grupo de votantes.

En una sociedad tan marcada por el clientelismo como la romana, un candidato debía contar con buenos patrocinadores que extendieran su mensajeentre los votantes, por lo que Cicerón recomendaba defender en los tribunales a “los hombres activos e influyentes” para que movilizaran a sus empleados durante la campaña. De esta manera lobbies y corporaciones influían también en el resultado, aportando recursos para apoyar la victoria del candidato que más les favoreciera.

El fenómeno por el cual los pueblos parecen someterse a la tiranía, a menudo descrito como “servidumbre voluntaria”, no se debe a que les “guste” el sufrimiento, sino a una compleja mezcla de factores psicológicos, sociales, económicos y represivos. Históricamente, se ha analizado que el poder del tirano no radica solo en su fuerza, sino en la obediencia de los sometidos

Con este trazado sobre la forma y términos de como funcionaba las elecciones en la época Romana, encontramos que hasta la fecha no estamos lejos de esta misma realidad. Los poderosos ahora no utilizan espadas, con en el engaño de las promesas se benefician con papelitos depositados en una urna que anula a la democracia en México.

En México la democracia es “malparida” y “basura”, y como dice el periodista López Doriga es una “chingadera.”

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Faculta de Derecho de la UACH.

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