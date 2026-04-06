Guerra… del Ramadán a la Pascua.

Arturo Limón

LA GUERRA Y LA PAZ

La guerra no solo trae muerte, apunta Henry Miller. La guerra es un error, un paso atrás en la humanidad que destruye lo más valioso que tenemos, nuestra esencia como personas con valores y aspiraciones, agregaría en consecuencia que es antihumana por ello es muy necesario que reflexionemos, para buscar el camino a la paz y devolver así el sentido humano a pueblos y gobiernos.

Comparto en esta colaboración una pintura que realice en recuerdo y conmemoración del ser resucitado que gran parte de la humanidad reverencia y reconoce como su modelo Jesucristo,

Reflexiono aquí también en el celebración del Ramadán de valor para la religió y cultura musulmana por la convergencia dada del 28 de febrero inicio del Ramadán y el día de hoy a la aparición de esta publicación fecha de la resurrección según la tradición cristiana, queda en medio al conmemoración judía del la liberación del cautiverio en Egipto y más subsumida o soterrada diré mejor, la visión sionista, que resulta ser el aspecto toral de este combate desde décadas ya en Medio Orante, donde la avaricia y el poder han cobrado rostros dantescos, lo mismo en la destrucción por los llamados colonos, verdaderos invasores en Líbano, que en Gaza recientemente, pesemos si este camino vale la pena y busquemos mejores derrotemos para dichas sociedades y la humanidad en su conjunto.

LOS ORIGENES DE LAS CONMEMORACIONES

Ramadán (mes sagrado islámico) y la Cuaresma/Pascua cristiana) son periodos de profunda espiritualidad que en 2026 coinciden, iniciando cerca del 17-18 de febrero. Ambos comparten ayuno, oración y reflexión, donde los musulmanes buscan la renovación espiritual y los cristianos se preparan para la resurrección de Jesús.

· Ramadán (Islam): Mes de ayuno diario desde el amanecer hasta el anochecer, oración y comunidad, conmemorando la revelación del Corán. Termina con la celebración del

· Cuaresma/Pascua (Cristianismo): 40 días de preparación (ayuno, limosna, oración) desde el Miércoles de Ceniza, culminando en la Semana Santa y la resurrección de Jesús el Domingo de Pascua.

· Convergencia: Ambos invitan a la introspección y el desprendimiento, a menudo coincidiendo en el calendario debido a sus bases lunares y solares, como ocurre en años recientes.

Diferencias Principales

· Objetivo: El Ramadán es un tiempo de purificación y celebración del Corán, mientras que la Cuaresma es una preparación hacia la pasión y resurrección (Pascua).

· Ayuno: El ayuno de Ramadán es total (comida/bebida) durante el día, mientras que el ayuno de Cuaresma es a menudo más simbólico (abstinencia de carne).

La Pascua tiene un origen dual: la Pascua Judia (Pesaj), que conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto, y la Pascua Cristiana, que celebra la resurrección de Jesús. Esta celebración se fusionó con antiguas festividades paganas de primavera, que simbolizaban el renacimiento de la naturaleza.

Puntos Clave del Origen:

· Raíces Judías (Pesaj): Conmemora el éxodo del pueblo hebreo de Egipto, donde Dios “pasó de largo” las casas marcadas con sangre de cordero.

· Significado Cristiano: Celebra la resurrección de Jesús al tercer día de ser crucificado, ocurriendo durante el periodo de la Pascua judía.

· Influencia Pagana/Primavera: La celebración se fijó tras el Concilio de Nicea (325 d.C.) el domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Muchos símbolos como el conejo y los huevos provienen de festividades germánicas que celebraban la fertilidad y el final del invierno.

· Tradiciones modernas: El “conejo de Pascua” y los huevos de colores tienen sus raíces en tradiciones europeas, popularizándose en América como símbolo de nueva vida.

La palaabra Pascua proviene del latín pascha, y este del hebreo pesaj, que significa “paso” o “salto”.

El origen de la Pascua, también conocida como el Domingo de Resurrección, tiene una historia que combina tradiciones muy antiguas y significados religiosos profundos. En sus orígenes, la Pascua no era una festividad cristiana, sino una celebración relacionada con el final del invierno y la llegada de la primavera. En muchas culturas antiguas, este cambio de estación se veía como un renacimiento de la naturaleza, un símbolo de esperanza y renovación.

Sin embargo, con el surgimiento del cristianismo, la Pascua adquirió un nuevo significado. Los cristianos comenzaron a celebrar la resurrección de Jesús, un evento central en su fe. Y aunque la festividad cristiana se fue separando de sus orígenes paganos, es fascinante ver cómo ambas tradiciones se entrelazaron y dieron forma a lo que conocemos hoy. Cuando se ve que a medida que pasaban los siglos, la Pascua comenzó a transformarse. En sus primeras etapas, era una festividad estrictamente religiosa, llena de rituales y celebraciones solemnes. Con el tiempo, y a medida que el cristianismo se expandía, la Pascua se fue fusionando con costumbres locales y populares, especialmente en Europa.

La celebración no solo conmemoraba la resurrección de Jesús, sino que también se vinculaba con la llegada de la primavera, un tiempo de renacimiento y fertilidad. Este cambio de enfoque trajo consigo nuevos símbolos, como los huevos y el conejo, que representan vida nueva y abundancia. Que incluso para muchos da como motivo el festejo vacacional que mueve a muchos al menos en México.

COROLARIO

Viva cada cual su Pascua, pero trabajemos todos por La Paz y evitar la Guerra.