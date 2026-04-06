La hormiga rescata a Chivas en un empate agónico ante Pumas.

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Por Edson Hernández

Doblete de Armando González le permite a Guadalajara mantenerse en la cima de la Liga MX.

En un partido que tuvo de todo: errores, contundencia, dramatismo y una reacción tardía pero efectiva, Chivas logró rescatar un empate 2-2 frente a Pumas en el Estadio Akron, luego de verse abajo en el marcador por dos goles durante gran parte del encuentro.

El conjunto universitario sorprendió desde el inicio con una postura ordenada y directa, aprovechando los espacios que dejó Guadalajara en su intento por imponer condiciones. Fue así como al minuto 21, Uriel Antuna abrió el marcador con un gol que no solo representó la ventaja, sino también la famosa “ley del ex”, castigando a su antiguo equipo en un momento clave del partido.

Pumas no bajó la intensidad y encontró recompensa antes del descanso. Un autogol de José Castillo al minuto 41 amplió la ventaja para los visitantes, dejando a Chivas contra las cuerdas y con muchas dudas de cara al segundo tiempo. A pesar de tener mayor posesión del balón, el equipo rojiblanco carecía de claridad y contundencia en el último tercio del campo.

Chivas vs Pumas (Carlos Zepeda/MEXSPORT)

La hormiga al rescate de Chivas

Para la segunda mitad, el guion cambió. Guadalajara salió con otra actitud, adelantó líneas y comenzó a generar mayor peligro. La insistencia finalmente rindió frutos al minuto 70, cuando Armando González descontó con un remate que devolvió la esperanza a la afición local.

El gol encendió el partido y también el ánimo del equipo, que se volcó completamente al ataque en los minutos finales.

Cuando el reloj ya marcaba el minuto 100 se marcó una pena máxima a favor del Rebaño que cobró adecuadamente Armando González para obtener su doblete y empatar el juego.

Keylor Navas (Carlos Zepeda/MEXSPORT)

Con este resultado, Chivas se mantiene en la parte alta de la tabla y suma un punto que le permite conservar su posición en la pelea por el liderato, mientras que Pumas deja escapar la oportunidad de escalar puestos importantes y acercarse a los primeros lugares del torneo.