Encabeza Ricardo Santana el CUM Chihuahua

En rueda de prensa el alcalde Marco Bonilla tomó protesta a Ricardo Santana como nuevo gerente General del Consejo de Urbanización Municipal (CUM).

Dicha protesta tiene a lugar luego de que hace una semana de hizo valida la renuncia de Oscar Derma, quien hoy tiene otro empleo en su partido político PRI.

Por su parte, el recién nombrado funcionario municipal, Santana Flores, expresó que trabajará en el fortalecimiento del organismo para dar buenos resultados en beneficio de la ciudad de Chihuahua