Van 6 triunfos al hilo

fuente: desde las gradas

Adelitas de Chihuahua derrotó 78-53 a las Abejas de León Femenil en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, tras disputarse la Jornada 8 de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil 2026. Con la victoria el equipo chihuahuense se colocó con marca de 6-2 para ubicarse en el tercer lugar general, además sigue sin derrota ante Abejas en su historial con un 12-0 a su favor.

Danielle Adams fue la mejor encestadora con 16 puntos, Najai Pollard aportó 13 unidades, Zaay Green añadió 10 tantos, Alisia Jenkins con nueve anotaciones y 13 rebotes, Anete Steinberga también con nueve puntos. Por el representativo esmeralda, Blessing Ejiofor registró doble-doble en tarde de 14 tantos y 11 tableros, Katrina Pardee, Yacine Diop y Umo Diallo Dieng anotaron nueve cada una.

El entrenador Santiago Belza envió a la misma quinteta de inicio en relación al juego anterior con Zaay Green, Yvonne Turner, NaJai Pollard, Alisia Jenkins y Kristina Higgins. Adelitas anotó sus primeros 10 puntos en la zona pintada hasta la intervención de Sydney Wallace conectando desde el perímetro. Abejas Femenil contestó con su capitana Britney Jones en el doble y la falta, encontrando respuesta inmediata de la pívot Danielle Adams encestando en la larga distancia.

El cuadro esmeralda luchó en los disparos desde el perímetro con el aporte de Katrina Pardee y el 50 % en triples.

Durante los 10 minutos de apertura las chihuahuenses comandaron el tanteador 19-15.

En el segundo capítulo, Adelitas situó parcial de 7-0 para adquirir ventaja por doble dígito al aprovechar canastas en contragolpe. Por su parte, Alisia Jenkins aumentó el liderato atacando el aro colocando marcador de 43-25 al descanso.

Para el tercer periodo, la visita salió con un 12-4 a su favor en los aciertos de Yacine Diop y Umo Diallo Dieng.

Con el cuarto favorable, León descontó 40-54 después de 30 minutos. Chihuahua volvió con fuerza en el último lapso tras el parcial 6-0 estableciendo diferencia de 20 tantos, margen que se mantuvo en el cierre del partido en una nueva victoria de las Adelitas en casa.

Las locales marcaron el 48 % de sus intentos al aro contra el 29 % de Abejas Femenil, además nueve jugadoras aportaron por el cuadro del norte.

“Destaco el desafío siendo más constantes, el objetivo era eso, hoy lo logramos, me parece que hicimos un partido donde nos salieron muchas cosas y todas participaron”, indicó el estratega argentino Santiago Belza.

Por su parte, la pívot Danielle

Adams en su regreso destacó el juego de conjunto, así como la afición que siempre la ha apoyado ahora en su quinta campaña con el equipo, recalcando que “Chihuahua es un gran lugar para jugar”.

Respecto al encuentro de hoy, expresó que las Adelitas volvieron a su forma después de un pasaje complicado en el tercer periodo para retomar el camino.

“Jugamos muy bien en ambos costados, hoy fue un día complicado, tuvimos un altibajo pero salimos adelante, creo que nuestra defensa realmente se está uniendo así como nuestro equipo incluso con la llegada de nuevas piezas”, declaró Adams.