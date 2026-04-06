Continúan abiertas las votaciones de los premios “Lo Mejor de México 2026”

Se invita al público a participar en el sitio web:

https://lomejormexico.com/_La Secretaría de Turismo y el Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!, informaron que continúan abiertas las votaciones para participar en los premios “Lo Mejor de México”, concurso organizado por la revista “México Desconocido” y en el cual, el estado de Chihuahua cuenta con seis nominaciones.

El mecanismo para elegir a los ganadores consiste en una elección abierta a través del sitio web oficial: https://lomejormexico.com.

La página estará vigente hasta el 20 de abril de 2026 a las 23:59 horas, por lo que se invita al público a participar.El certamen es organizado por la revista especializada “México Desconocido”, una de las más prestigiadas a nivel internacional en el ámbito turístico.

Este año se encuentra celebrando su octava edición.

Para nominar a una localidad, un panel de expertos evalúa elementos como riqueza natural, cultural y gastronómica, así como sus tradiciones, hospitalidad y diversidad.Las experiencias y categorías en las que compite el estado en esta edición son:

• Mejor evento deportivo para disfrutar en un escenario sorprendente:

Ultra Maratón Chihuahua by UTMB

• Mejor experiencia que combina naturaleza y espiritualidad: Semana Santa Rarámuri

• Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia de aventura en la naturaleza: Guachochi

• Mejor destino que es una joya oculta: Valle de los Monjes, en el Pueblo Mágico de Creel

• Mejor ruta turística: Ruta Arqueológica de Paquimé, en el Pueblo Mágico de Casas Grandes

• Mejor experiencia para vivir al menos una vez en la vida: Cruzar las Barrancas del Cobre a bordo del legendario tren El ChepeUna vez cerradas las votaciones, la ceremonia de premiación se celebrará el miércoles 29 de abril en el auditorio del Fórum Imperial, en el marco del Tianguis Turístico de México, cuya edición 50 se celebra este año en el puerto de Acapulco, Guerrero.