Supervisa Gobernación Municipal 256 negocios y clausura uno en la semana pasada

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, informa los resultados de los operativos de supervisión realizados durante la última semana en establecimientos comerciales de la ciudad.

Del 30 de marzo al 5 de abril se realizaron 256 inspecciones, que derivaron en 18 actas administrativas y la clausura de la C19 Centro por incumplimiento a la norma mediante una riña.

El Gobierno Municipal reitera que las acciones se realizan de manera permanente con el objetivo de garantizar el orden, el cumplimiento de la normatividad y el sano desarrollo de las actividades comerciales y de entretenimiento en la ciudad.