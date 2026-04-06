Alto costo del diésel y bloqueos afectan economía familiar: Diputados PAN

Diputados PAN señalaron que el paro nacional indefinido iniciado este lunes 6 de abril por transportistas y agricultores debe entenderse a partir de sus causas de fondo y no solo por las afectaciones viales que ha generado.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, indicó que la movilización convocada por la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo responde al alto costo del diésel, la falta de seguridad en carreteras, las extorsiones al sector y la ausencia de acuerdos de fondo con el Gobierno Federal.

El legislador expuso que en Chihuahua el problema ya venía acumulándose, pues al cierre de marzo de 2026 decenas de estaciones en la capital vendían el diésel por arriba de 28.50 pesos por litro, con casos de 29.39 pesos, mientras que en otras zonas del estado se reportaron niveles de 29.50 pesos.

Añadió que Banco de México ha documentado efectos de los combustibles sobre la inflación y otros precios, especialmente en productos que dependen del transporte. “No estamos frente a una protesta sin motivo; cuando subir el diésel encarece mover mercancías, sembrar, cosechar y transportar, el golpe termina en la mesa de las familias”, expresó Chávez.

Chávez Madrid subrayó que los propios convocantes han aclarado que su movilización no es contra la población, sino una exigencia a las autoridades para atender problemas que afectan al gremio y al campo mexicano.

Señaló que el conflicto golpea a productores, transportistas y consumidores en un momento delicado para Chihuahua, ya que el ciclo 2026 inició con una restricción del 30 por ciento en la superficie del Distrito de Riego 005, además de un contexto de bajos precios internacionales para maíz, algodón, frijol y trigo.

El diputado agregó que el impacto social ya fue advertido también por el Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, que llamó a mantener el diálogo ante los bloqueos registrados en carreteras y puntos de intercambio comercial, al advertir afectaciones directas a la economía y a la población, así como riesgo de escasez de productos, alza en precios y problemas de movilidad.

Con ello, sostuvo que el Gobierno Federal debe atender de inmediato el fondo del problema, porque el costo ya no recae solo en quienes producen o transportan, sino en la vida diaria de las familias.