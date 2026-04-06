Reporta Gobierno Municipal saldo blanco durante operativo Semana Santa 2026

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias chihuahuenses durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, de desplegó un estado de fuerza de 90 elementos en distintos espacios recreativos y de esparcimiento del municipio.

El operativo fue desplegado por elementos de la Policía Municipal, H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, durante los dos fines de semana del periodo, se registró una afluencia aproximada de 6 mil 700 personas en la Presa Chihuahua, con la presencia de mil 983 vehículos terrestres y 74 acuáticos.

En esta zona, se realizaron recorridos preventivos de vigilancia tanto al interior como en el exterior del cuerpo de agua, con el fin de verificar que los tripulantes de motos acuáticas y embarcaciones contaran con su equipo de seguridad. Asimismo, se mantuvo supervisión permanente para evitar el ingreso de personas al agua.

De manera paralela, se llevaron a cabo recorridos de vigilancia y prevención en 29 centros recreativos, en coordinación con el municipio de Aldama, donde se contabilizó una afluencia superior a 10 mil 300 visitantes.

En los balnearios, las autoridades supervisaron el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos, como control de accesos, aforo, botiquín, señalética y presencia de salvavidas.

Gracias a este operativo, se logró mantener el orden y brindar atención oportuna a la ciudadanía, sin registrarse incidencias relevantes durante el periodo.