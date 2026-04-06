Fiscalía atiende de forma directa denuncia de familia LeBarón

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, informó que asumió de manera directa la atención del caso denunciado por el activista Julián LeBarón, luego de que se reportara la presunta irrupción de un grupo armado en un domicilio familiar en la comunidad de Alamillo.

De acuerdo con el funcionario, la Fiscalía mantiene comunicación constante con los integrantes de la familia afectada, al tiempo que se desarrollan diversas diligencias para esclarecer los hechos y garantizar su seguridad.

Jáuregui Moreno explicó que las investigaciones avanzan con la identificación de los presuntos responsables señalados en la denuncia, lo que permitirá fortalecer las acciones legales correspondientes.

Asimismo, reiteró que la autoridad estatal trabaja para evitar cualquier situación de riesgo contra la familia LeBarón, subrayando que se dará seguimiento puntual al caso hasta su esclarecimiento.