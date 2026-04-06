Urge Maru a Federación a resolver paro de transportistas

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, hizo un llamado al Gobierno Federal para atender de manera inmediata el paro nacional de transportistas y agricultores que inició este lunes en al menos 20 entidades del país, al advertir afectaciones directas a la economía local.

La mandataria estatal señaló que la toma de carreteras y casetas de peaje está frenando la actividad económica en distintas regiones, por lo que insistió en la necesidad de una pronta solución al conflicto.

“Pedimos toda la atención del Gobierno Federal; son peticiones que le competen. Esperemos una pronta solución porque obviamente detiene toda la actividad económica del estado”, expresó.

El movimiento fue convocado por la Asociación Nacional de Transportistas en conjunto con organizaciones campesinas, quienes anunciaron un paro indefinido a partir del 6 de abril, con presencia en carreteras y puntos estratégicos a nivel nacional.

De acuerdo con el pronunciamiento difundido un día antes, los participantes decidieron iniciar la movilización tras no obtener respuesta a sus demandas, entre las que destacan temas de seguridad en carreteras, incremento en costos operativos y condiciones laborales.