Irán rechaza alto al fuego antes de que venza plazo de Trump

fuente: unotv

Irán rechazó una propuesta de alto al fuego para poner fin a los enfrentamientos con Estados Unidos e Israel este lunes 6 de abril.

“Solo aceptaremos el fin de la guerra con garantías de que no seremos atacados de nuevo”, afirmó el Gobierno.La respuesta iraní, transmitida a través de Pakistán, se produjo tras dos semanas de análisis exhaustivos, según informó la agencia estatal IRNA. Se produce a horas de que expire el plazo fijado por el presidente Donald Trump para reabrir el Estrecho de Ormuz o enfrentarse a una intensificación de los ataques contra la infraestructura civil.Axios informó anteriormente que Pakistán, Egipto y Turquía están presionando para asegurar un posible alto al fuego —de unos 45 días de duración— con el fin de evitar los ataques amenazados por Estados Unidos y las represalias de la República Islámica contra los países de la región.Esta es la contrapropuesta de Irán a Donald TrumpIrán mandó a Estados Unidos una propuesta para poner fin a la guerra, que rechaza un alto el fuego temporal y busca un fin permanente del conflicto, informó este lunes IRNA.La propuesta consta de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región; un protocolo de paso seguro por el Estrecho de Ormuz, y el levantamiento de las sanciones.Trump calificó la propuesta más reciente de Irán como un “paso muy significativo”, pero insuficiente para detener los combates.Los precios del petróleo registraron pocos cambios este lunes 6 de abril, oscilando entre pérdidas y ganancias mientras los operadores se enfocan en el flujo real de barriles.

El crudo Brent cotizaba cerca de los 108 dólares por barril, mientras el WTI rondaba los 110 dólares.Los combates continuaron, con Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos reportando ataques iraníes durante la noche y la madrugada del lunes 6 de abril.

Israel atacó la mayor instalación petroquímica de Irán, responsable del 50 por ciento de la producción petroquímica del país, informó el ministro de Defensa, Israel Katz.

Trump extiende plazo a Irán para reabrir el Estrecho de OrmuzEn una publicación cargada de insultos, Trump amenazó con destruir plantas eléctricas en Irán y “volar todo allá”, antes de anunciar lo que parecía ser un nuevo plazo para el martes a las 20:00 horas sin dar más detalles.

La medida se suma a una serie de extensiones desde que comenzó a lanzar ultimátums similares el 21 de marzo para obligar a Irán a reabrir esta vía estratégica.

Los constantes aplazamientos ocurren mientras Trump señala negociaciones en curso entre sus enviados y el liderazgo iraní —que no ha identificado— con el objetivo de poner fin a la guerra iniciada tras ataques de Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, reconoció el intercambio de mensajes con Estados Unidos, pero reiteró que Teherán busca un final definitivo del conflicto, no solo una pausa, según el diario Shargh.

Citado por la televisión estatal, Baghaei afirmó que aceptar una distensión temporal sin garantías de que el conflicto no se repita es algo que “ninguna persona racional haría”.