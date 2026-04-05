Llama Secretaría de Salud a adoptar medidas para prevenir el cáncer de pulmón.

En el marco del Día Nacional del Cáncer de Pulmón, la Secretaría de Salud exhortó a la población a informarse y adoptar medidas preventivas frente a esta enfermedad, que es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial.

Este padecimiento se desarrolla a partir del crecimiento descontrolado de células en los pulmones, lo que deteriora la función respiratoria y, en fases avanzadas, puede afectar otros órganos.

Entre los factores de riesgo destacan el consumo de tabaco, la exposición al humo de segunda mano, así como el contacto con contaminantes ambientales y sustancias tóxicas.

Las señales de alerta más frecuentes son la tos persistente o que se intensifica con el tiempo, dolor en el pecho, dificultad para respirar, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga constante y la presencia de sangre al toser.

Ante estos síntomas, en especial en personas con antecedentes de tabaquismo o exposición a factores de riesgo, es fundamental acudir de inmediato a valoración médica.

El tratamiento depende de la etapa en que se detecte e incluye opciones como cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas o inmunoterapia, por lo que la detección temprana representa un factor determinante para mejorar el pronóstico y la calidad de vida.

Para reducir riesgos, se recomienda evitar el consumo de tabaco, no exponerse al humo de segunda mano, utilizar equipo de protección en entornos laborales de riesgo, mantener hábitos saludables y acudir de forma periódica a revisiones médicas.

Actualmente se registran 14 personas diagnosticadas con este padecimiento, atendidas en consulta de primera vez por los Servicios de Salud y por el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal). El año pasado hubo 102 pacientes atendidos por ambas instituciones.

De acuerdo con registros del total de las instituciones del sector salud, durante 2025 hubo 335 defunciones de personas con residencia en el estado de Chihuahua y en lo que va de 2026, se han reportado 43 decesos a causa de la enfermedad.