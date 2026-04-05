Mantiene Coordinación Estatal de Protección Civil estrategia preventiva por Operativo Semana Santa 2026.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, como parte del Operativo Semana Santa 2026, en colaboración con instancias de los distintos niveles continúan las acciones de prevención para garantizar la seguridad de familias y turistas durante el periodo vacacional.

En ese sentido la dependencia dio a conocer el recuento de las intervenciones y servicios efectuados por su personal, de la tarde del sábado a las primeras horas de este domingo.

En materia de seguridad vial, elementos de la corporación apoyaron a una familia a la altura del kilómetro 187 de la carretera Chihuahua- Delicias, ya que el vehículo en que viajaban presentó una avería en uno de sus neumáticos.

Sobre la misma rúa, pero a la altura del kilómetro 188, en colaboración con Cruz Roja y Guardia Nacional se auxilió a dos adultos y a un infante, que resultaron lesionados tras la volcadura del automóvil en que viajaban.

En la zona sur, elementos de la dependencia y de Protección Civil de Jiménez atendieron a una mujer de 60 años de edad quien recibió un golpe en la frente en el recreativo Ojo de Dolores.

En San Francisco de Conchos, fue atendida una mujer de 26 años que sufrió una caída de 5 metros hacia un barranco. En la zona de La Boquilla, se estabilizó a una ciudadana de 62 años por desmayo y a otra de 31 años por quemaduras, además se colaboró en el traslado de una paciente con choque anafiláctico hacia un hospital.

En el Parque Nacional Cascada de Basaseachi se auxilió a dos mujeres lesionadas: una presentó fractura de peroné y la otra resultó lastimada de una rodilla.

Como parte de las labores de mitigación de riesgos, personal operativo especializado detectó un foco de incendio forestal en el área de San Ignacio, municipio de Bocoyna, donde realizaron brechas cortafuego para contener las llamas y evitar su propagación.

De igual forma, se dio seguimiento a dos incendios de pastizal registrados en el municipio de Matamoros, que fueron reportados a los costados de la carretera a Parral.

Las acciones preventivas incluyen vigilancia en presas y parques, donde se realizaron curaciones menores a un niño de 6 años por cortadura y se asistió a una mujer en Majalca, en el municipio de Chihuahua, por malestares de salud.

Además se tomó conocimiento de diversos accidentes atendidos por corporaciones auxiliares, como la volcadura de una camioneta en el tramo de Buenaventura frente a la Presa Las Lajas, con saldo de una persona fallecida.

También se brindó acompañamiento en el reporte de una menor extraviada en las albercas Valle Verde de Julimes y se atendió por la policía municipal, una riña en el área de La Playita, en San Francisco de Conchos.

Hacia las primeras horas de este domingo, se asistió en un choque vehicular en el centro de Creel, municipio de Bocoyna, y una salida de camino en el tramo Balleza a Guachochi.

La CEPC exhorta a la población a seguir las indicaciones del personal desplegado en campo, y ante el pronóstico de vientos fuertes y cambios de temperatura.

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, la línea 9-1-1 se encuentra disponible las 24 horas del día para brindar auxilio inmediato a la ciudadanía en todo el territorio estatal.