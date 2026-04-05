Cumple Gobierno Municipal con la modernización del alumbrado público en Chihuahua Capital.

El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla, reafirma su compromiso de cumplirle a las y los ciudadanos, al avanzar de manera firme en la modernización del alumbrado público de Chihuahua Capital, brindando espacios más seguros, modernos y eficientes para todas las familias.

Como parte de su encomienda de trabajar por una ciudad más segura y moderna, el alcalde ha impulsado estas acciones que hoy se traducen en resultados tangibles para beneficio de la ciudadanía.

Durante los primeros tres meses del 2026 la Dirección de Mantenimiento Urbano, logró la sustitución de poco más de 3 mil luminarias por tecnología LED, lo que representa un avance significativo en la mejora de la infraestructura urbana, al ofrecer una mejor visibilidad, mayor eficiencia energética y mayor seguridad en calles, avenidas y espacios públicos.

Gracias a este esfuerzo constante, poco a poco este Gobierno Municipal ha dejado de lado el alumbrado público obsoleto y de color amarillo, transformándolo en un sistema moderno y funcional. En los últimos cuatro años, se han modernizado más de 760 colonias, vialidades y parques, siempre con la prioridad de mejorar la calidad de vida de las familias capitalinas.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, continúa trabajando todos los días para seguir cumpliendo con resultados que beneficien a la ciudadanía, consolidando una ciudad más iluminada, segura y digna para todas y todos.