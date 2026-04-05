Los “Charlys” de la Policía Municipal: vigilancia y búsqueda en zonas de difícil acceso.

-Su labor destaca por los recorridos y búsquedas que realizan en áreas donde otros no pueden ingresar.

Entre la dificultad de los caminos y el silencio de las zonas más alejadas, la Policía Montada de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, conocidos como los “Charlys”, mantiene presencia activa en labores de prevención, vigilancia, búsqueda y rastreo.

Estos binomios, conformados por policía y caballo, trabajan bajo principios de disciplina, confianza y coordinación, permitiendo ampliar el alcance operativo en zonas donde las unidades no pueden ingresar. Su capacidad para desplazarse entre piedras, senderos estrechos y terrenos agrestes los convierte en un elemento clave para la atención de situaciones críticas.

Gracias a estas características, los “Charlys” desempeñan un papel fundamental en el seguimiento de rastros y en la localización de personas, marcando en muchas ocasiones la diferencia para lograr resultados oportunos.

La unidad está integrada por 14 equinos y 14 policías, quienes mantienen un vínculo fortalecido a través del entrenamiento constante, el cuidado diario y la confianza mutua, elementos indispensables para el desempeño de sus funciones.