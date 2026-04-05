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Complementa Departamento de Trabajo Social labor de agentes con población vulnerable.

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Como parte de la atención integral a usuarios de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Departamento de Trabajo Social brinda diferentes servicios que buscan orientar adecuadamente a la población y responder a sus necesidades específicas.

A través de esta área especializada se reciben menores de edad, personas en situación de calle, personas con adicciones y con problemas de salud mental que son derivadas de intervenciones policiales en la mayoría de los casos y en ocasiones a petición de sus familiares.

En lo que va del presente año se han recibido 484 personas, entre ellos 211 niñas, niños y adolescentes canalizados de la siguiente manera: 150 regresaron con sus padres luego de cometer alguna falta menor, mientras que 40 pasaron al juzgado para adolescentes, 10 a terapia psicológica, 7 se pasaron a centros de rehabilitación mientras que a los restantes 4 se les brindaron otra clase de apoyos.

En cuanto a usuarios adultos se registraron 257 personas de las cuales 96 fueron auxiliados para traslado a centros de rehabilitación, 63 a su familia, 55 al Hospital de Salud Mental, HOSAME, 12 se trasladaron a un hospital por servicio médica y el resto a otro tipo de apoyos.

Con este tipo de atenciones se reitera que la labor de los agentes de esta corporación cuenta con capacitación y disponibilidad que va más allá de las necesarias para el desempeño de su función, firmes para servir y proteger a la población con mayor grado de necesidad, bajo el apoyo de personal del Departamento de Trabajo Social.

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