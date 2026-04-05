Convoca Municipio a participar en el Segundo Torneo de Raquetbol en el Polideportivo Luis H. Álvarez.

Buscan fortalecer la participación ciudadana y la apropiación de las canchas municipales.

Con el objetivo de impulsar el uso, la participación y la apropiación de las canchas del Polideportivo Luis H. Álvarez, el Gobierno Municipal de Chihuahua invita a la ciudadanía a participar en la segunda edición del Torneo de Raquetbol, que se llevará a cabo del 21 al 23 de mayo.

A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, se convoca a la población en general a formar parte de esta competencia en la categoría individual, en las modalidades de novatos, intermedios y avanzados, mismas que se desarrollarán en las cuatro canchas del Polideportivo.

En la primera edición del torneo municipal se registró la participación de más de 30 raquetbolistas, entre integrantes de los selectivos municipales y atletas de otros clubes deportivos, lo que reafirma el interés por fomentar esta disciplina tanto entre nuevos usuarios como entre deportistas con trayectoria.

Para mayores informes e inscripciones, las y los interesados pueden acudir a la coordinación del Polideportivo, ubicada en calle Monte Real 11740, Quintas Carolinas II Etapa, sobre la lateral de la vialidad Sacramento, o comunicarse al teléfono 614 116 0096.