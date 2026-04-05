Transportistas y agricultores alistan paro nacional el lunes 6 de abril: ve carreteras que serán afectadas en México.

UNOTV

Ruben Rojas Zenil

Productores y transportistas alistan un paro nacional este lunes 6 de abril, con movilizaciones y bloqueos en carreteras estratégicas del país, en medio del regreso vacacional de Semana Santa.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) señala que sus exigencias son claras y que el Gobierno federal ha hecho caso omiso a ellas.

Entre sus exigencias están:

Alto precio del combustible

Injustos peajes

Inseguridad en las rutas

Falta de respuesta del Gobierno



Las organizaciones convocantes pidieron a la población anticipar traslados y tomar precauciones, ante posibles afectaciones en vías clave.

“Esperamos su comprensión… para que anticipen sus viajes y tengan sus debidas precauciones” Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico de la ANTAC.

¿Quiénes convocan al paro nacional?

La movilización es impulsada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), quienes advierten que enfrentan falta de apoyos económicos e inseguridad en carreteras.

Horario de las movilizaciones de transportistas y productores

Se prevé que las movilizaciones comiencen a partir de las 7:00 de la mañana del lunes 6 de abril, con concentraciones y bloqueos en distintos puntos carreteros del país.

La intención es generar presión desde las primeras horas del día en vías estratégicas, por lo que se espera afectación en accesos principales y corredores logísticos a lo largo de la jornada.

Carreteras y puntos afectados por el paro

Las organizaciones prevén bloqueos y movilizaciones en:

Accesos carreteros a la Ciudad de México

Puertos estratégicos , como Veracruz y Manzanillo

, como Veracruz y Manzanillo Carreteras en más de 20 estados

En una entrevista con UnoTV, David Estévez, presidente de la Antac, afirmó que también se esperan movilizaciones en distintos puntos fronterizos, principalmente en fronteras del norte y noroeste del país, así como algunos puntos del sur, con simpatizantes del movimiento que buscan visibilizar las demandas de transportistas.

Los operadores del transporte de carga señalan que constantemente enfrentan extorsiones, actos de corrupción y abusos de autoridad por parte de corporaciones de seguridad, además de ser víctimas de asaltos, secuestros e incluso homicidios en distintos tramos carreteros.

Productores exigen apoyos y precios justos

Entre las principales demandas del sector agrícola se encuentran:

Fin a la importación desleal de granos

Pago de apoyos a la comercialización pendientes

Precios de garantía para maíz, trigo y sorgo

“Se nos hace injusto comercializar por debajo del costo de producción”, afirmó un productor de trigo de Baja California.

Transportistas denuncian inseguridad y altos costos

Por su parte, transportistas exigen:

Frenar asaltos, extorsiones y homicidios de operadores

de operadores Eliminar el IEPS al diésel, cuyo precio ronda los 30 pesos por litro

Ambos sectores coinciden en que la situación es crítica.

“No es un capricho, es una emergencia nacional. Nos movilizamos hoy para que mañana no falte el alimento en tu hogar”, señalaron en su convocatoria.

Advierten nuevas movilizaciones rumbo al Mundial 2026

Los convocantes no descartan nuevas protestas y advirtieron que podrían movilizarse nuevamente el 11 de junio, fecha en que iniciará el Mundial de Futbol 2026, si no hay respuesta a sus demandas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y considerar rutas alternas ante posibles afectaciones en las principales vías del país.