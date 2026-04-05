Disponible apoyo para mejoramiento genético bovino con inseminación artificial en Chihuahua.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado informa que ya se encuentra disponible el apoyo para mejoramiento genético mediante inseminación artificial, como parte del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”.

Este incentivo está dirigido a productoras y productores ganaderos interesados en fortalecer la calidad genética de su hato, con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad del sector pecuario en la entidad.

El apoyo contempla un monto de hasta 600 pesos por unidad, con un límite de hasta 20 vientres bovinos por persona productora.

Las y los interesados deberán acudir a las ventanillas establecidas en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural, ubicadas en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, en el Departamento de Ganadería, así como en las oficinas de las Presidencias Municipales.

Para mayor información, asesoría o aclaraciones, se pone a disposición el teléfono 614 429 33 00, en las extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, en horario de oficina.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos, descargar formatos y obtener más detalles en el sitio oficial: https://www.chihuahua.gob.mx/sdr

La recepción de solicitudes estará abierta a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 30 de octubre de 2026, o hasta agotar la disponibilidad presupuestaria, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles.